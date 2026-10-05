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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 5 de octubre
En las efemérides del 5 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
05 de octubre de 2026 - 07:40
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Kate Winslet nació el 5 de octubre de 1975
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