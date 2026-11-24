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El despliegue mediático que machaca contra la universidad pública, justo cuando está por vencer el plazo para definir si es constitucional el decreto que suspende la ley de Financiamiento.
Por
Karina Micheletto
24 de noviembre de 2026 - 01:25
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Facultad de Ciencias Sociales UBA
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Temas en esta nota:
Ley de financiamiento universitario
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Sociales
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