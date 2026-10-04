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Economía

El cuarto peor país en desempeño industrial, según la ONU

Números rojos para Argentina

Por el desplome del 11,2 por ciento de la actividad manufacturera en 2026 comparado con los niveles promedio del año 2023.

Solo Palestina, Qatar y Bulgaria mostraron menor desempeño. Carolina Camps

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