Producción y desarrollo territorial en Salta y Jujuy
Los desafíos de producir alimentos en territorios que resisten
El conversatorio “Territorios que alimentan: diálogos para el futuro” reunió las miradas de productores, organizaciones indígenas, investigadores, extensionistas y universitarios. Tecnología, comercialización, organización, comunicación, formación y políticas públicas fueron algunos de los ejes de un debate que puso en el centro a quienes sostienen la producción de alimentos en Salta y Jujuy.