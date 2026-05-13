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Desde el presidente Yamandú Orsi hasta su esposa Lucía Topolansky
Recordaron a Pepe Mujica a un año de su muerte
Referentes del oficialismo uruguayo destacaron la vigencia de las ideas del expresidente y llamaron a las nuevas generaciones a continuar su legado.
13 de mayo de 2026 - 21:06
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La exvicepresidenta y viuda de Mujica, Lucía Topolansky, participa en un acto en homenaje a Pepe.
EFE. EFE
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José Pepe Mujica
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