Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

En CABA, la inflación creció 32,4 por ciento en un año

La suba de precios no se detiene

El jueves se conoce el dato de Indec a nivel nacional. Lleva ocho meses consecutivos en alza.

Supermercados
Alimentos y bebidas no alcohólicas, creció 2,9 por ciento. (Carolina Camps)

Últimas Noticias

Homo Sherlock

Por Rodrigo Fresán

Todo está guardado en la memoria

📰 Puertas cerradas en el pabellón

Por Miguel Angel Mori

Cuatro encuentros en el inicio de una nueva jornada del certamen

Torneo Apertura: Pasó el paro y arranca la décima, con el Rojo y Racing como protagonistas

La tregua en los precios de los combustibles tiene fecha de vencimiento

“Cargá hoy, campeón”: el sincericidio del CEO de YPF y el control de daños tras el anuncio del tarifazo

Por Natalia López Gómez

Exclusivo para

Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario

Un vacío a llenar

Por Eduardo Aliverti

País sin mecánico que lo arregle

Por Mempo Giardinelli

La obra de García Márquez y su huella futbolera

Las mariposas, desde Macondo al Mundial

Por Malva Marani

En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja

Las ventas minoristas siguen mal

El País

La tregua en los precios de los combustibles tiene fecha de vencimiento

“Cargá hoy, campeón”: el sincericidio del CEO de YPF y el control de daños tras el anuncio del tarifazo

Por Natalia López Gómez

Responsabilidad empresarial por el genocidio

Lesa humanidad: comienza el juicio por la causa Ingenio La Fronterita en Tucumán

Del "Hecho en Argentina" al descarte importado

Argentina en el túnel del tiempo: la industria retrocedió 80 años y ya produce como en 1945

"A ese diputado se lo pidió el gobernador"

Máximo Kirchner apuntó contra los gobernadores peronistas que apoyaron la reforma laboral

Economía

En cambio, suben los patentamientos de motos

Sigue en baja la venta de autos nuevos

Destronaron del podio a las energías renovables

Los “data centers”, la estrella global de la inversión extranjera

Por Javier Lewkowicz

A la espera del IPC nacional del INDEC

La inflación de febrero fue de 2,6% en la Ciudad de Buenos Aires

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de marzo de 2026

Sociedad

Este nuevo proceso llega a veinte años del femicidio

Nuevo juicio por el femicidio de Paulina Lebbos

La empresa no autorizó el uso militar sin límites de su modelo Claude

Anthropic demanda al gobierno de EEUU por disputa sobre uso de su IA

Especialistas en comunicación y políticas públicas dan su mirada sobre el juicio que está en curso en Los Ángeles, Estados Unidos, en el que se dirime si las redes sociales son adictivas o no.

Qué hay detrás del juicio a Meta y Google

Por Juan Funes

En Avenida del Libertador y Juramento

Belgrano: un herido por el derrumbe de una obra en demolición

Deportes

Cuatro encuentros en el inicio de una nueva jornada del certamen

Torneo Apertura: Pasó el paro y arranca la décima, con el Rojo y Racing como protagonistas

El fútbol argentino y su apuesta adolescente

Por Daniel Guiñazú

Luego de las fuertes declaraciones de Xavi Hernández

Laporta negó haberle impedido a Messi volver a Barcelona

Con cuatro partidos arrancan este martes los octavos de final

La Champions League entra en su etapa definitoria