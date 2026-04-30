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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de abril
En las efemérides del 30 de abril sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
30 de abril de 2026 - 7:04
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Juan Vattuone murió el 30 de abril de 2022.
Temas en esta nota:
efemérides
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