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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de abril

En las efemérides del 30 de abril sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Juan Vattuone murió el 30 de abril de 2022.

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