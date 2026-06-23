Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Mundial 2026: a qué hora juegan Panamá vs. Croacia, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 23 de junio de 2026
-1min
Mundial 2026: a qué hora juegan Portugal vs. Uzbekistán, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: a qué hora juegan Inglaterra vs. Ghana, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: a qué hora juegan Panamá vs. Croacia, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 23 de junio de 2026
-1min
Mundial 2026: a qué hora juegan Portugal vs. Uzbekistán, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: a qué hora juegan Inglaterra vs. Ghana, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
Mundial 2026: a qué hora juegan Panamá vs. Croacia, dónde verlo y posibles formaciones
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
Grupo K
Mundial 2026: a qué hora juegan Colombia vs. Congo, dónde verlo y posibles formaciones
23 de junio de 2026 - 21:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Colombia vs. Congo, uno de los partidos de la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026.
Isaac Esquivel, EFE -. EFE
Temas en esta nota:
Mundial 2026
Últimas Noticias
Participación histórica en la Copa
El Remo Vikingo conquistó el Mundial: la historia del festejo viral de Noruega
Aerolíneas Argentinas tomó la medida contraria
La Unión Europea prohíbe que las aerolíneas cobren el equipaje de mano
Decreto de Milei
Más motosierra en Parques Nacionales: retiros voluntarios y áreas privatizadas en Iguazú
Un supermercadista contra el Gobierno
“Hasta que los sueldos no le ganen a la inflación, el consumo no va a subir”: la advertencia de un empresario
Exclusivo para
Su estado de salud es reservado
Milagro Sala fue internada tras una descompensación
¿Quién hace los goles en la Selección?
Por
Juan José Panno
Economía podrá lanzar deuda con ley de Nueva York
Piedra libre para emitir deuda
Para el Indec, la tasa de desempleo en el primer trimestre fue del 7,8%
Empeoró la situación del mercado laboral
Por
Bernarda Tinetti
El País
Decreto de Milei
Más motosierra en Parques Nacionales: retiros voluntarios y áreas privatizadas en Iguazú
Se tensa la interna oficialista
Bullrich lo deja plantado a Adorni en la Rosada
Por la aplicación del Protocolo Antipiquetes de Bullrich
Apelan la condena a cuatro manifestantes detenidos en la protesta contra la Ley Bases
Por
Adriana Meyer
Su estado de salud es reservado
Milagro Sala fue internada tras una descompensación
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 23 de junio de 2026
Para el Indec, la tasa de desempleo en el primer trimestre fue del 7,8%
Empeoró la situación del mercado laboral
Por
Bernarda Tinetti
Economía podrá lanzar deuda con ley de Nueva York
Piedra libre para emitir deuda
Ex titular de la FED
Falleció Alan Greenspan
Sociedad
Aerolíneas Argentinas tomó la medida contraria
La Unión Europea prohíbe que las aerolíneas cobren el equipaje de mano
En la causa por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde y la modelo
Tras la difusión de los videos con fajos de dólares, Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia
Prefectura Naval continúa con la búsqueda
Una mochila y un bidón de nafta: los elementos encontrados en el Río de la Plata de uno de los pescadores desaparecidos
Su esposo había cursado la misma enfermedad, pero se recuperó
Murió la mujer que estaba internada con hantavirus en Bariloche
Deportes
Participación histórica en la Copa
El Remo Vikingo conquistó el Mundial: la historia del festejo viral de Noruega
Rendidos ante el máximo goleador histórico de los mundiales
La reacción de los medios del mundo ante un nuevo récord de Messi
La Selección aseguró su clasificación
¿Contra quién podría jugar Argentina en 16avos. de final?
Grupo L
Mundial 2026: a qué hora juegan Inglaterra vs. Ghana, dónde verlo y posibles formaciones