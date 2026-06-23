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Lo que se está modificando en esta Copa del Mundo

El Mundial de un “nuevo deporte” que llegó para quedarse

Como lo que expresó Gustavo Alfaro, lo anticipó exactamente así 28 años atrás Angel Cappa. El futuro ya llegó, y con final abierto.

Vito Amalfitano
Por Vito Amalfitano
Belgium's defender #15 Thomas Meunier and Iran's midfielder #08 Mohammad Mohebbi fight for the ball during the 2026 World Cup Group G football match between Belgium and Iran at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 21, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Bélgica e Irán se enfrentaron en Los Angeles. AFP. AFP

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