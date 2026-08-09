La guerra interna del Gabinete contra el ministro de Desregulación
La caída del “Coloso” es la crisis del modelo Milei
En una cena privada, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, les aseguró a empresarios que no se van a “embanderar” detrás de las movidas de Sturzenegger, que le causaron al gobierno su peor semana en el marco de una crisis económica severa. En Hacienda no lo pueden ni ver y Bullrich quiere correrlo. Lo banca sólo el Presidente y eso es un problema: el desregulador es el alter ego del mandatario, el corazón del modelo económico. La situación inquieta al Círculo Rojo.