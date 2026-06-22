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Milagro Sala fue internada tras una descompensación

Se encuentra en Hospital Italiano de La Plata. No se dieron a conocer detalles del cuadro médico que atraviesa.

ADRIAN PEREZ

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