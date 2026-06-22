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Economía

Economía podrá lanzar deuda con ley de Nueva York

Piedra libre para emitir deuda

El Gobierno nacional autorizó al Ministerio de Economía a tomar deuda con organismos internacionales por hasta 5000 millones de dólares.

luis caputo
La baja del riesgo país facilita a Luis Caputo la colocación de deuda. ARCHIVO

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