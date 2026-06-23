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Sociedad

Prefectura Naval continúa con la búsqueda

Una mochila y un bidón de nafta: los elementos encontrados en el Río de la Plata de uno de los pescadores desaparecidos

Los familiares reconocieron los objetos, que fueron hallados en Atalaya. La búsqueda se extiende y la principal hipótesis apunta a un posible hundimiento de la embarcación.

Continúa la búsqueda por las costas de Ensenada y Berisso. Cinco navegantes desaparecieron este domingo en las aguas del Río de la Plata. Redes Sociales

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