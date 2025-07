"Mi papá tuvo un Falcon verde cuando yo era chico. Abrías el baúl y todavía olía a justicia".

La frase, que según abogados consultados podría configurar apología del delito, fue pronunciada por Jorge Pablo Cabrera en el streaming que cada martes por al noche protagonizan los libertarios en la radio FM del Sur 103.7 de Verónica, ciudad cabecera del partido de Punta Indio.

Pablo Cabrera es suboficial retirada de la armada argentina. Actualmente preside La Libertad Avanza a nivel local. Durante toda la jornada del miércoles, Buenos Aires/12 intentó infructuosamente comunicarse con él.

En el pueblo, al que llegó destinado a la Base Aeronaval, siempre se lo consideró un sujeto de perfil bajo. Hasta que, en diciembre de 2023, la base fue señalizada como sitio de la memoria.

En esa ocasión, Cabrera primero increpó a las autoridades provinciales que asistieron al acto. luego se filmó repudiando la novedad y al día siguiente los carteles aparecieron vandalizados. La investigación nunca prosperó.

La esposa de Cabrera, Sandra Cano, es ama de casa y fue la coordinadora, figura que detentaba la máxima responsabilidad, hasta que la fuerza logró constituirse formalmente como partido y es actualmente la tesorera. Hace apenas dos semanas posteó en su Facebook un video en el que hace propias las palabras de Karina Milei: "en la provincia, es kirchnerismo o libertad".

Ella sí atendió. Ante la pregunta sobre si reivindican la última dictadura cívico militar y el terrorismo de estado, su respuesta fue difícil de descifrar. "No tenemos ninguna confrontación con los comentarios mal habidos de las redes sociales". "No me queda claro si van a sancionar a Cabrera o no", fue la respuesta del cronista. No hubo aclaración, porque Cano cortó la conversación y ya no volvió a atender, a pesar de la insistencia.

El comentario de Cabrera alteró significativamente la paz del pueblo de diez mil habitantes, al punto que cada uno de ellos recibió varias veces, por distintos caminos, el recorte de veinticinco segundos en el que Cabrera hace una reivindicación bastante explícita del terrorismo de estado.

Fuentes locales explicaron que pusieron en tema tanto a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como a a la Subecretaría de Derechos Humanos de la provincia encabezada por Matías Moreno, que trasladaron el tema a sus respectivos equipos jurídicos, para evaluar los pasos a seguir.

"Estos personajes guardaron silencio durante años y ahora están desatados, porque sienten que el clima impulsado desde el gobierno nacional los favorece. Espero que la respuesta sea contundente, a nivel político, social y jurídico", le dijo a Buenos Aires/12 el ex juez de paz del distrito, Guillermo Fina.

Por otro lado, el bloque de concejales de Unión por la Patria llevará el tema al recinto en la próxima sesión del concejo deliberante y los sindicatos y organizaciones culturales y sociales comenzaban a organizar el repudio.

Quién es quién

Cabrera no es una figura menor en el armado libertario puntaindiense y, hasta su sincericidio, él o su esposa se perfilaban como cabeza de la lista de concejales. En ese distrito, el acuerdo entre violetas y amarillos ya lucía bastante complejo, porque el PRO quería para sí el segundo y tercer lugar.

El principal impulsor de la unidad entre ambas fuerzas es, curiosamente, un radical. Se trata de Gerardo Landa, que responde directamente a Cristian Ritondo. El mandato de Landa en el Concejo Deliberante se termina en diciembre y no buscará la reelección. Espera desembarcar, junto con su jefe político, en algún lugar del Ejecutivo nacional.

El comentario de Cabrera puede hacer saltar por el aire el precario acuerdo si Landa, de tradición alfonsinista, presionado por sus correligionarios, se suma al repudio a los dichos del suboficial retirado o si las terminales provinciales prefieren un candidato que "haga menos ruido".

En ese caso, el PRO, que allí encabeza el productor agropecuario Juan D'Amico, podría decantarse en favor de una reedición de lo que fue en el pasado Cambiemos y Juntos por el Cambio, bajo el sello Somos Buenos Aires, donde revista el otro sector del radicalismo.

El otro personaje que sigue de cerca los hechos es Sergio Grabchuk, un ex combatiente de Malvinas y trabajador estatal que pasó por distintos espacios políticos, incluida la Unidad Popular de Víctor De Genaro.

Un par de años atrás, disconforme con el lugar que le ofrecía el peronismo, consiguió la representación local de La Libertad Avanza. Pero fue gradualmente desplazado por el tándem Cabrera- Cano, que en este cierre de listas pretendían relegarlo al cuarto lugar.