Dejando de lado sus geniales outfits, el golf no es un deporte precisamente cinematográfico. Es lento, aburrido y además difícil de filmar.¿Quién acaso sabe exactamente sus reglas? ¿La diferencia entre sus palos y las virtudes de cada cuál? Adam Sandler necesitó ser... bueno, Adam Sandler, para poder hacer de Happy Gilmore –que de hecho está a punto de estrenar su secuela en Netflix– una película entrañable. Pero el golf tiene algo interesante. Es un deporte de ricos que los ricos no saben jugar. Lo usan para cerrar sus negocios, hacer sus sociales, pero necesitan a sus instructores de cabecera, a sus caddies y también a sus estrellas para fingir que saben del tema. Generalmente esos obreros del deporte son virtuosos que no vienen de la misma clase social, y quien domina la habilidad que requiere el golf puede estar en presencia de un atajo o un hackeo al ascenso. A diferencia del básquet o del boxeo, ningún rico quiere ser realmente boxeador pero sí necesita dominar mínimamente su palo de golf. El golf puede ser entonces una buena excusa para hablar de los queridos perdedores. Y algo de eso retoma Stick, la comedia que trajo de vuelta a Owen Wilson, una antigua lumbrera de la comedia y la tragedia, que explora el vínculo paternal entre dos desadaptados de distintas generaciones a través de un deporte tan críptico como el golf.



La joya de Stick es un adolescente de ascendencia latina llamado Santi, un arrollador talento natural que se cuela en los clubes de golf solamente para pasarse la tarde practicando su tiro descomunal. Owen interpreta a Pryce Cahill, una ex estrella del golf que tuvo el mundo a sus pies, pero que ahora vive como vendedor de palos de golf a millonarios que por supuesto no saben jugar. Está divorciado de una mujer a la que aún quiere –y que, para mayor desgracia, lo mantiene económicamente–, y bebe una cerveza tras otra planeando pequeñas estafas a golfistas aficionados, a la manera del mejor Saul Goodman, para llegar a fin de mes. Una vieja premisa de pupilo y sensei trasnochado donde ambos personajes, cada uno con sus desgarros, entrarán en colisión en esta nueva serie de Apple TV que acaso busca recoger el espíritu de Ted Lasso. “Me encanta ver deportes y no saber qué va a pasar. Y también me encanta ver el drama y cómo la gente afronta las derrotas, las decepciones y los fracasos, aunque obviamente es fantástico ver ganar a alguien”, ha dicho Wilson. El drama, en efecto, vendría a ser una clave. Porque lo que más ha interesado al público y a la prensa por estos días es por supuesto su retorno como protagonista a un proyecto largo después de un breve hiato. Y el obvio correlato de su vida con la del personaje que eligió para volver.

En su carrera maratónica, Owen estuvo en todas: nominado al Oscar por los Excéntricos Tenenbaums, que co-escribió con su otrora compañero de cuarto en la universidad, Wes Anderson. También estrella de cine chatarra en el pináculo de la comedia norteamericana con algunas de las películas más recaudadoras de la historia como Meet the Fockers o Una noche en el Museo. Fue la voz de un héroe como Rayo McQueen de Cars y también interpretó a Hansel, el inolvidable modelo de Zoolander que le preguntaba a Christine Taylor si era verdad que podía leer la mente cuando ella le revelaba que era bulímica. En su vida personal, Wilson luchó con adicciones severas y un devenir enrevesado, tuvo depresión e intentó suicidarse cuando su ex novia Kate Hudson lo dejó. Y luego tuvo tres hijos muy seguidos con tres mujeres diferentes y tal parece que ha ejercido la paternidad de manera por lo menos desprolija. Después decidió bajarle un poco el volumen a las pantallas hasta que aparecieran proyectos que lo interpelaran realmente. Y pues bien, he aquí el retorno. Nada de dramones, ni tampoco mucho riesgo, este año es todo amabilidad para Wilson. "Esos estudios que dicen que la época más feliz de la vida es después de los 50... de niño, me costaba mucho creerlo. Pero aquí me siento bastante feliz y bastante contento", ha dicho desde sus 56 años, convervando aún ese rostro tan reconocible que lo convirtió en galán o freak según el punto de vista: el pelo muy rubio, la nariz rota en mil pedazos.

Se suele repetir sobre su amigo Wes una crítica un poco injusta: que se copia a sí mismo, que de tanto ser él mismo suprimió toda originalidad. Habría que ajustar un poco esa declaración, porque se podría decir que toda la humanidad se levanta cada día a escribir exactamente el mismo libro. Y es en el perfeccionamiento de esa repetición que se suelen vivir las revelaciones. La nueva historia de Owen tiene como premisas de hecho varios clichés: un deportista prodigioso caído en desgracia que quiere recuperar la fe en la vida como entrenador de un talento joven. Un hombre adulto en busca de segundas oportunidades. Un joven sin figura paterna que encuentra un mentor improbable. Personas desencontradas que boyan en la vida y por un momento breve conectan y se hacen bien y mal. Lo acompaña además Marc Maron, siempre un diez interpretando el único papel que suele hacer: el de un cascarrabias a la manera de George Costanza. Se podría pensar que, sembrando los lugares comunes, vendría algo disruptivo: el remix, la ley de estos días. Pero no se trata de eso. Tampoco hay una manera muy nueva de filmar. De hecho, el sobreuso de los drones como recurso para retratar el deporte resulta bastante agotador. Y qué decir de la representación de la generación woke con todos sus clichés. Dicho todo esto, hay algo generoso en su candor y su amabilidad. Y algo refrescante en su declaración tan contundente: esto no es la nueva gran cosa. Sino que es un lugar conocido y seguro. Puede que el mundo se esté derrumbando pero aun nos queda nuestra humanidad. "El deporte es solo el telón de fondo”, explicó Owen. “La pregunta es ¿cómo conectas con el otro? Descubrir cómo manejar estas relaciones es lo que significa ser humano".