Claro, la culpa es de la convivencia

Jorge Majfud
Por Jorge Majfud
Health workers move a woman on a stretcher to an ambulance after a shooting incident at Bondi Beach in Sydney on December 14, 2025.
Health workers move a woman on a stretcher to an ambulance after a shooting incident at Bondi Beach in Sydney on December 14, 2025.

Claro, la culpa es de la convivencia

Por Jorge Majfud

El proyecto platense cerrará un creativo 2025 en el Roxy

Vulka, entre la canción y la electrónica

Por Malena Rodriguez Romairone
Fue calificado por las autoridades como acto terrorista

Australia: dos hombres atacaron a tiros y mataron a 16 personas durante una festividad judía

Ataque antisemita

Atentado en Australia: el número de muertos ascendió a 16, y son más de 40 los heridos

El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling

El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad

Por Pablo Esteban
Encuentro plurinacional de mujeres

Paola Ortiz fue condenada a perpetua en Córdoba, acusada de matar a su bebé al nacer

“Me defendieron mal, por eso estoy acá”

Por Mariana Carbajal

A propósito de Torito, el nuevo libro de Enrique Medina

La gran leyenda de Mataderos

Por Alejandro Duchini

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani

Maximo Kirchner

Llamó a "creer en el pueblo"

Máximo Kirchner apuntó contra la reforma laboral de Milei: “Va a generar más desocupación”

Morir esperando justicia

Por Paula Marussich

Desensillar hasta que aclare

Macri y Vidal se refugian en la Fundación Pensar para rearmar el PRO

Comunicado de la diócesis bonaerense de Merlo Moreno

“Para la Iglesia los derechos humanos son vitales”

Por Washington Uranga

Los precios de alquileres y servicios aceleran más que la inflación

El apretón más fuerte al bolsillo

Por Mara Pedrazzoli
Terminal YPF en Comodoro Rivadavia

En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro

YPF dejó de operar en el lugar donde nació

Por Bernarda Tinetti

Son las contribuciones patronales que se pretenden desviar para financiar despidos

Quita de u$s 2500 millones a fondos públicos

La “novedosa” reforma laboral

Por Hernán Letcher

Eva Giberti, desarmadora de silencios

Por Mariana Carbajal

Increpado por un grupo de padres

Un hombre fue descubierto filmando a nenas en el Palacio Libertad, se tiró por una ventana y murió

FOTO ARCHIVO controladores aereo ezeiza

Afectación en vuelos durante las fiestas

Paro de controladores aéreos: días y horarios confirmados

Comunicado de la APDH por la muerte de Eva Giberti

“La despedimos con cariño y reconocimiento”

Inter Milan's Argentine forward #10 Lautaro Martínez (R) celebrates after scoring a goal with Inter Milan's Italian midfielder #23 Nicolo Barella (L) during the Italian Serie A football match between Genoa and Inter Milan at Luigi Ferraris Stadium in Genoa on December 14, 2025.

Luego que el Milan empatara de local frente a Sassuolo

Serie A de Italia: Inter ganó con gol de Lautaro Martínez y lidera

LONDON (United Kingdom), 14/12/2025.- Erling Haaland of Manchester City (L) and Bernardo Silva of Manchester City (C) celebrate the 0-2 goal during the English Premier League match between Crystal Palace FC and Manchester City, in London, Britain, 14 December 2025.

Sin Dibu Martínez, Aston Villa venció al West Ham

Premier League: Manchester City no le pierde pisada al Arsenal

AME7900. SANTIAGO DEL ESTERO (ARGENTINA), 13/12/2025.- Jugadores de Estudiantes celebran este sábado, al ganar la final de la Primera División de Argentina contra Racing, en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero (Argentina).

Lo que dejó la noche santiagueña

Estudiantes campeón: entre los festejos, algunas incógnitas

Por Cristian Dellocchio
FOTOBAIRES final torneo clausura 2025 estudiantes de la plata racing

"Me quedo en deuda"

El dolor de Gustavo Costas tras la final perdida por Racing