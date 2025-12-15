Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 15 de diciembre de 2025

Por Bernarda TinettiLa petrolera estatal firmó el retiro de sus operaciones en Comodoro Rivadavia, Chubut, lugar donde surgió y se expandió con el objetivo de promover la soberanía energética nacional y con ello la industrialización del país. <strong>Lejos de aquella gesta, el derrotero de la compañía profundiza el en esquema Milei su perfil exportador</strong> -con un hito como la baja de las retenciones para el producto-, mientras aumenta el precio en surtidores y complica a los sectores de la producción y el empleo. Paradójicamente, este 13 de diciembre, el 118º Día del Petróleo, tuvo como protagonista la noticia sobre la salida de YPF del lugar en el que se originó.