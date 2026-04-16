Leopoldo Luque se declaró inocente y aseguró que Maradona no agonizó

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El neurocirujano extendió sorpresivamente su indagatoria, lo que postergó las declaraciones de Gianinna y de los primeros dos hombres que vieron a Diego muerto.
16 de abril de 2026 - 23:11
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(STRINGER/AFP)
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