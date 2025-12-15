Omitir para ir al contenido principal
En las vísperas de Navidad y Año Nuevo
El Gobierno decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre
La medida se informó a través del Boletín Oficial. A quiénes alcanza y qué sectores están excluidos
15 de diciembre de 2025 - 11:25
La decisión tiene como objetivo "facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades"
Decreto
Estado
Fiestas
Guillermo Düvelmeyer (1893-1957) en el Museo MAR, de Mar del Plata
Una muestra del más secreto de los pintores
Por
Gabriela Francone *
Opinión
Claro, la culpa es de la convivencia
Por
Jorge Majfud
Dirigió grandes éxitos de Hollywood
El cineasta Rob Reiner y su mujer fueron hallados muertos en su casa en California: investigan si los asesinaron
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 15 de diciembre de 2025
Exclusivo para
Sincericidio oficial y patronal
El proyecto de reforma laboral es una síntesis demoledora
Por
Eduardo Aliverti
En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro
YPF dejó de operar en el lugar donde nació
Por
Bernarda Tinetti
El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling
El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad
Por
Pablo Esteban
La opinión de los especialistas sobre los "méritos" de la propuesta oficial
Mitos y falacias de una reforma regresiva
Por
Raúl Dellatorre
El País
Lesa humanidad
Indagarán a 17 represores de Mendoza por crímenes contra niños, niñas y adolescentes
La Patria que venció al frío y la buena memoria para no aflojar
Por
Mempo Giardinelli
Morir esperando justicia
Por
Paula Marussich
Llamó a "creer en el pueblo"
Máximo Kirchner apuntó contra la reforma laboral de Milei: “Va a generar más desocupación”
Economía
Los precios de alquileres y servicios aceleran más que la inflación
El apretón más fuerte al bolsillo
Por
Mara Pedrazzoli
En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro
YPF dejó de operar en el lugar donde nació
Por
Bernarda Tinetti
Son las contribuciones patronales que se pretenden desviar para financiar despidos
Quita de u$s 2500 millones a fondos públicos
Sociedad
Jornada templada
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 15 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de diciembre
Sebastián Stavisky echa una mirada histórica sobre estos movimientos
Los grupos antivacunas de ayer y de hoy
Por
Juan Funes
Deportes
El club se encuentra bajo un bloqueo institucional
Moretti convocará a la Comisión Directiva para reordenar San Lorenzo
"Me quedo en deuda"
El dolor de Gustavo Costas tras la final perdida por Racing
Luego que el Milan empatara de local frente a Sassuolo
Serie A de Italia: Inter ganó con gol de Lautaro Martínez y lidera
Sin Dibu Martínez, Aston Villa venció al West Ham
Manchester City no afloja