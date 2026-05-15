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Sociedad

Se habían sumergido a 50 metros

Cinco italianos murieron en Maldivas durante una excursión de buceo

Las autoridades maldivas investigan el hecho, considerado el peor accidente de buceo registrado en el país. La embajada italiana asistió a las familias de las víctimas.

Accidente en Maldivas. Buscan los cuerpos de las víctimas fatales. MOHAMED AFRAH, AFP -. AFP

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