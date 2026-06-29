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El País

Por segunda vez en dos años

Renunció el director del Servicio Meteorológico Nacional después de seis meses de ajuste y despidos

Antonio José Mauad decidió dimitir en un contexto de achicamiento de los equipos de trabajo, lo que generó un gran malestar entre los trabajadores.

Antonio José Mauad presentó su renuncia por segunda vez en menos de dos años. Imagen Web

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