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Por segunda vez en dos años
Renunció el director del Servicio Meteorológico Nacional después de seis meses de ajuste y despidos
Antonio José Mauad decidió dimitir en un contexto de achicamiento de los equipos de trabajo, lo que generó un gran malestar entre los trabajadores.
29 de junio de 2026 - 23:52
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Antonio José Mauad
presentó su renuncia por segunda vez en menos de dos años.
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