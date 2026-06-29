Adorni más complicado: piden su prisión preventiva en la causa por enriquecimiento ilícito

Manuel Adorni

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, MAYO 18:La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal Gerardo Pollicita confirmara que los comprobantes presentados por el contratista Matías Tabar coinciden con los 245 mil dólares que declaró haber recibido por las obras de remodelación realizadas en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. FOTO NA: (ARCHIVO) CLAUDIO FANCHI

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