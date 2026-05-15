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Los bomberos combatieron las llamas
Se incendió el Museo Udaondo de Luján, con piezas históricas de los siglos XX y XIX
Las autoridades aseguran que las pérdidas materiales fueron mínimas y que lo afectado está digitalizado. Se realizan peritajes en el complejo para averiguar cómo se inició el fuego.
15 de mayo de 2026 - 13:23
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El incendio se desató en el primer piso del edificio.
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