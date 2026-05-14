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El crack rosarino le respondió a Diego Milito

Di María salió con los tapones de punta: “Les molesta ver ganar a los equipos del interior”

El presidente de Racing dijo que se sintió robado por arbitraje de Herrera ante Central y Fideo no se quedó callado. También se sumó Almirón a la polémica.

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La expulsión de Maravilla Martínez, el detonante de la polémica. FOTOBAIRES

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