Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Tras el millonario robo
El Museo del Louvre, cerrado y sin visitantes por una huelga
Los trabajadores protestan contra el “deterioro de las condiciones laborales” y reclaman mayor presupuesto.
15 de diciembre de 2025 - 14:09
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El Louvre, cerrado al público
(PAULINE BALLET/AFP)
Temas en esta nota:
París
Museo
Paro
Últimas Noticias
Guillermo Düvelmeyer (1893-1957) en el Museo MAR, de Mar del Plata
Una muestra del más secreto de los pintores
Por
Gabriela Francone *
Opinión
Claro, la culpa es de la convivencia
Por
Jorge Majfud
Destruyen el gremio del triunviro Cristian Jerónimo
CGT: “El ataque representa un mensaje de odio y antidemocrático”
La cantante, espontáneamente argentina, presentó “Quimera” en River Plate
María Becerra en River: el precio de cambiar de escala
Por
Camila Caamaño
Exclusivo para
Sincericidio oficial y patronal
El proyecto de reforma laboral es una síntesis demoledora
Por
Eduardo Aliverti
En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro
YPF dejó de operar en el lugar donde nació
Por
Bernarda Tinetti
El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling
El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad
Por
Pablo Esteban
La opinión de los especialistas sobre los "méritos" de la propuesta oficial
Mitos y falacias de una reforma regresiva
Por
Raúl Dellatorre
El País
Destruyen el gremio del triunviro Cristian Jerónimo
CGT: “El ataque representa un mensaje de odio y antidemocrático”
Lesa humanidad
Indagarán a 17 represores de Mendoza por crímenes contra niños, niñas y adolescentes
La Patria que venció al frío y la buena memoria para no aflojar
Por
Mempo Giardinelli
Morir esperando justicia
Por
Paula Marussich
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 15 de diciembre de 2025
Los precios de alquileres y servicios aceleran más que la inflación
El apretón más fuerte al bolsillo
Por
Mara Pedrazzoli
En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro
YPF dejó de operar en el lugar donde nació
Por
Bernarda Tinetti
Son las contribuciones patronales que se pretenden desviar para financiar despidos
Quita de u$s 2500 millones a fondos públicos
Sociedad
Tras el millonario robo
El Museo del Louvre, cerrado y sin visitantes por una huelga
En las vísperas de Navidad y Año Nuevo
El Gobierno decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre
Jornada templada
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 15 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de diciembre
Deportes
El club se encuentra bajo un bloqueo institucional
Moretti convocará a la Comisión Directiva para reordenar San Lorenzo
"Me quedo en deuda"
El dolor de Gustavo Costas tras la final perdida por Racing
Luego que el Milan empatara de local frente a Sassuolo
Serie A de Italia: Inter ganó con gol de Lautaro Martínez y lidera
Sin Dibu Martínez, Aston Villa venció al West Ham
Manchester City no afloja