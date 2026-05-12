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Economía

A contramano del impacto negativo que sufre la sociedad

Sturzenegger dijo que el ajuste lo paga la casta

El gobierno usa el argumento de la campaña de 2023 para justificar recortes de presupuesto en áreas muy sensibles.

Copa Davis-14/09/2024
Federico Sturzenegger es un cruzado por el achicamiento del Estado. EFE

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