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Argentina vs Egipto hoy por 8avos del Mundial: el partido minuto a minuto
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Argentina vs Egipto hoy por 8avos del Mundial: el partido minuto a minuto
-1min
Argentina vs Egipto hoy por 8avos del Mundial: el partido minuto a minuto
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"Es una locura lo que hizo el grupo", explicó Messi
Scaloni: “El fútbol es esto”
Los jugadores le pusieron palabras a la épica y el entrenador argentino reveló que se hizo DT para vivir estas emociones.
07 de julio de 2026 - 22:12
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Líder
Scaloni se emocionó con el carácter de sus dirigidos ante Egipto.
AFP. AFP
Temas en esta nota:
Mundial 2026
Fútbol
Lionel Messi
Lionel Scaloni
Selección Argentina
Cristian Romero
Enzo Fernández
Lautaro Martínez
Egipto
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