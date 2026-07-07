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Deportes

Se cruzan en octavos de final

Mundial 2026: A qué hora juegan Colombia vs. Suiza hoy, dónde verlo y posibles formaciones

Suiza y Colombia juegan por octavos de final del Mundial 2026. FABRICE COFFRINI CHANDAN KHANNA. AFP

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