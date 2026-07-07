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Radio 750

Se suman críticas a la interna en el PJ

“Pitu” Salvatierra: “Creer que vamos a refundar el peronismo es un gesto de soberbia enorme”

El legislador porteño habló con Radio 750 y explicó cuáles deben ser, desde su punto de vista, los próximos pasos de la oposición.

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