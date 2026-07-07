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Deportes

La alegría del capitán

Messi: “Es una locura lo que hizo este grupo”

“Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca”, afirmó en Atlanta. Es el máximo artillero de la Copa con ocho tantos.

Messi protagonizó un triunfo inolvidable. THOMAS COEX. AFP

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