Omitir para ir al contenido principal
Portada
Mundial de Fútbol 2026

Récords, euforia y resucitación

Mundial 2026: cómo sigue la agenda de la Selección tras la agónica victoria a Egipto

Luego del histórico triunfo, la Selección retoma las prácticas frente al partido del próximo sábado por los Cuartos de Final. El antecedente de 2014.

messi AFP -

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Récords, euforia y resucitación

Mundial 2026: cómo sigue la agenda de la Selección tras la agónica victoria a Egipto

Cinco consejos para ver Argentina contra Suiza

Mundial 2026: la guía de un cardiólogo para no ver el tiempo extra en la guardia

El agudo análisis de Víctor Hugo tras la victoria de la Selección

La simpleza del arte de Messi

Por Víctor Hugo Morales
En medio de nuevos ataques cruzados

¿Vuelve la guerra en Medio Oriente?: Trump da por “terminado” el alto el fuego con Irán

Exclusivo para

Sin clima triunfalista dentro la Casa Rosada

El Gobierno no tiene el apoyo suficiente en el Congreso para eliminar las PASO

Por Paula Marussich
Salió a subasta un predio de la Untref en Villa Crespo

El Gobierno avanza con la venta de un terreno que estaba destinado a una universidad

Por Santiago Brunetto
Análisis del CEPA sobre los gastos de la administraciòn nacional

Hachazo a recursos de salud, educación y ciencia

Los hinchas terminaron bajando las persianas en Atlanta

Una locura que siguió hasta largo

Por Cristian Dellocchio

El País

Qué es el "cierre del gobierno" y qué impacto tendría

Milei quiere imitar el “shutdown” de Estados Unidos: busca apagar el Estado para limitar el gasto

Sin clima triunfalista dentro la Casa Rosada

El Gobierno no tiene el apoyo suficiente en el Congreso para eliminar las PASO

Por Paula Marussich
Acto por el Día de la independencia

En Tucumán, Javier Milei busca exhibir el respaldo de los gobernadores

Por Melisa Molina
Demostración de fuerza y unidad en Tucumán

El Gobierno manda una tropa parlamentaria al acto por el Día de la Independencia

Por Eva Moreira

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 8 de julio de junio de 2026

Presidente y vice disputan el trono de la Sociedad Rural

Pereda y Pino se suben al ring

Análisis del CEPA sobre los gastos de la administraciòn nacional

Hachazo a recursos de salud, educación y ciencia

El trabajo en tiempos libertarios: más ocupados pero con menos empleo formal

La precarización se expande en todo el país

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Se fue el frío polar

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de julio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de julio

Salió a subasta un predio de la Untref en Villa Crespo

El Gobierno avanza con la venta de un terreno que estaba destinado a una universidad

Por Santiago Brunetto
Mientras todos alentamos a los campeones del mundo, el Gobierno Nacional desmantela el sistema deportivo

El Mundial como espejo de la Argentina

Por Emiliano Ojea

Deportes

Récords, euforia y resucitación

Mundial 2026: cómo sigue la agenda de la Selección tras la agónica victoria a Egipto

"Es una locura lo que hizo el grupo", explicó Messi

Scaloni: “El fútbol es esto”

Los hinchas terminaron bajando las persianas en Atlanta

Una locura que siguió hasta largo

Por Cristian Dellocchio

Subidos a la esperanza, escoltados de plegarias

Por José Luis Lanao