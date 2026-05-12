Marcha Universitaria a la Plaza de Mayo para reclamarle a Milei por el financiamiento

<span style="white-space: pre-wrap;">Por Laura Vales</span><span style="white-space: pre-wrap;">“Hay que llenar las plazas y las calles del país para que la ley valga más que un capricho”. Contundente, </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">Franco Bartolacci</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">, rector de la Universidad Nacional de Rosario y actual </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">presidente del Consejo Interuniversitario Nacional,</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;"> definió en esos términos lo que se pondrá en juego este martes, cuando la comunidad universitaria vuelva a salir a la calle. Docentes, estudiantes y sus familias, acompañados por gremios y la sociedad civil, harán la </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">cuarta marcha federal</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;"> en reclamo de que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento para las universidades públicas. Habrá marchas en todo el país y en la de la Ciudad de Buenos Aires se sumará un acto en Plaza de Mayo.</span>