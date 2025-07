Organizada por la Mesa Urgida de Gráficas y Rebeldías Editoriales y la Feria del Libro Independiente de Boedo, este sábado desemboca con entrada libre y gratuita la segunda edición del encuentro de oficios gráficos, editoriales, textiles, poéticos y musicales indisciplinados, autogestivos e independientes en el espacio de la Cooperativa Cultural Qi.

Y como lo bueno no viene en frasco chico sino en banda contracultural y con las banderas en alto, la organización de La Conjura Bastarda se ocupó de promover esta jornada de disidencia con un manifiesto que da cuenta de la filosofía de este convite comunitario y afectivo en el cual se puedan invocar las utopías piratas.

Así, será “Una conjura bastarda de imágenes, poesía, oficios y conversaciones, contra la inercia del mercado cultural que nos impone esta ciudad, contra la política de masas que arrasa toda creatividad, contra la retórica deshabitada del amor, contra el odio guiado desde el poder hacia nosotrxs, por un odio tenaz redirigido hacia toda basura que gobierne. Una conjura bastarda de oficios, imágenes y palabras contra el mercadeo cultural y la censura. Contra el odio de quienes nos odian, y de ese único amor que dice vencerlo. Nuestro odio en cambio sea rueda de potencias y alegrías. Una conjura bastarda de imágenes, poesía, oficios y conversaciones, contra la mercantilización de estéticas e identidades, contra la censura, contra la cultura y el aplanamiento de ideas y formas de hacer”.

Con la potencia que se desprende de este fragmento del manifiesto creado por M.U.G.R.E. y la F.L.I.B nació la programación que comienza este sábado al caer el sol, en esta edición especial “Animismo offline” con la presencia puesta contra la hipnosis soporífera de la virtualidad para plantar una semilla de vigilia, para dar rienda suelta a la amistad, la conspiración y el afecto, comenzando a las 18 con la firma de ejemplares por Male Jawerbaum de su nuevo poemario "Cómo renacer luego del éxtasis" publicado por la editorial Demolición en Suspenso y luego, la apertura y presentación de la Mesa por Palestina anti pinkwashing, anti sionista y rebelde junto a Tejiendo Solidaridad con Gaza, Apuntes para la Desobediencia y la Mesa de Rebeldías.

Tal como señalan sus participantes, será una actividad “para no ser material del sionismo, para llenar los silencios y nombrar lo que nos pasa y nos atraviesa, para demostrar que no estamos solxs, que lo que vemos es real frente a un entramado de mentira y propaganda sistemática donde la premisa es también que no confiemos en lo que ven nuestros ojos”, en la que todos los fanzines y libros curados irán recaudados para la familia de Abdallah Mamdouh Tibi, quien permanece bajo asedio en la Franja de Gaza.

A las 19:30 se abre el primer escenario de música en vivo con el show de Amensur, celebrando 10 años de fuerza y luz, para luego dar paso a la performance “Tácticas de Reaparición” con un cut-up audio-textual dedicado a Peter Lamborn Wilson, más conocido como Hakim Bey, el escritor, ensayista y poeta estadounidense autodenominado “anarquista ontológico”, sufí y padre del “terrorismo poético” de la mano de La Disgráfica, Lumpen y La Gastrología, a propósito de la edición disgráfica de la “Zona temporalmente autónoma” y “Hermetismo verde” de Lumpen. A las 21:15 será el turno del conversatorio “Poéticas de lo sensible: cuerpo, memoria e intuición” a cargo de Isha Kim, Renee Carmichael y Mecha MIO, y una hora después, el cierre musical con la música y poesía de Modo Silencioso y el kaos sonoro de Trola.

Mientras musicaliza toda la jornada DJ Virgen estarán presentes la Biblioteca Incendiaria, la fotografía analógica y serigrafías de Cero Dos Uno, Editorial Mutanta, Demolición en Suspenso Ediciones, Fuego Amigo Discos, La Ponzoña, Sudakuir Editorial, la cooperativa de libros y cultura La Libre, La Maleducación y muches más, plantadxs para el encuentro comunitario y afectivo en una noche en donde hacer reflotar las utopías indisciplinadas, materializando las palabras que continúan en su manifiesto bastardo: “Estamos amuchadxs por formas de organizarnos, por recorridos comunes dentro de los mundillos donde se mueven las rebeldías sexuales, la contracultura y las afinidades políticas. Rechazamos profundamente el banner corporativo, el metro cuadrado dolarizado, el acceso exclusivo para unxs pocxs, por sobre el decir y el hacer inagotable de nuestras comunidades. Nos negamos a quedar aisladxs, por eso insistimos en alquimizar saberes, formas de autoorganización y sensibilidades al margen”. La programación completa se puede consultar en Instagram: @fliboedo y @mesaderebeldias.

Sábado 12 de julio de 18 a 23 en la Cooperativa Cultural Qi, Thames 240.