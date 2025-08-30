Boca visitará este domingo al colista Aldosivi de Mar del Plata en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El equipo del entrenador Miguel Angel Russo viene de vencer 2-0 a Banfield tras ganarle a Independiente Rivadavia de Mendoza, y le dio aire tanto al director técnico como a los jugadores que venían siendo duramente cuestionados.

El DT hará una sola modificación: será el retorno de Ayrton Costa a la zaga central por Marco Pellegrino, que sufrió una lesión de segundo grado en el obturador externo izquierdo.

Por su parte, el equipo de Mariano Charlier viene de perder 1-0 con Estudiantes de La Plata. El presente del Tiburón no es el mejor: último en el Grupo A y penúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios, luchando para escapar de esa zona y no descender a la Primera Nacional.

El encuentro se disputará desde las 14.30 (TV: ESPN Premium), en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

Un Millonario muletto

River, líder con 12 puntos, recibirá este domingo a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de vencer 4-3 en los penales a Unión de Santa Fe, el pasado jueves en Mendoza tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, por los octavos de final de la Copa Argentina.

El Millonario no estuvo a la altura del encuentro y, nuevamente como contra Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, el arquero Franco Armani volvió a salvarlo del papelón.

El director técnico sólo mantendría como titulares al arquero Armani y al defensor Lautaro Rivero.

Por su parte, el equipo de Leandro Romagnoli viene de ganarle 1-0 a Gimnasia La Plata. Si bien los cuyanos se encuentran dentro de los puestos de play-offs con ocho puntos, sus ojos están puestos en la tabla anual y la de promedios, últimos en ambas.

El encuentro se disputará desde las 19.15 (TV: TNT Sports) en el estadio Monumental de Núñez.

La Academia recibe a Unión

Racing recibirá este domingo a las 21.15 (TV: ESPN Premium) a Unión de Santa Fe, en otro encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

El elenco comandado por el director técnico Gustavo Costas llega a este partido después de una dura goleada 4-1 frente a Argentinos Juniors en condición de visitante.

Tras la fuerte derrota en La Paternal, la Academia se hundió en el fondo de la tabla del Grupo A, en el puesto 14 con tan sólo 4 unidades.

Por otra parte, el conjunto liderado por el entrenador Leonardo Madelón viene de un empate 1-1 frente a Huracán en condición de local.

El Tatengue viajará a Avellaneda con la ilusión de llevarse un buen resultado deportivo que le permita continuar en la pelea por los primeros lugares de su zona.

Juega la T de Tevez

Talleres de Córdoba y Riestra jugarán este domingo desde las 16.45 (TV: ESPN Premium) en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Carlos Tévez está a sólo un punto del descenso en la tabla anual y necesita ganar para tomar respiro, mientras que el Albinegro intentará afianzarse en los puestos de Copa Sudamericana.

Un Pirata en Varela

Defensa y Justicia y Belgrano se enfrentarán este domingo a partir de las 16.45 (TV: TNT Sports) en el Estadio Norberto Tomaghello, por la séptima fecha del Grupo A de la Liga Profesional.

El Halcón viene de sufrir un empate sobre la hora ante Barracas Central y quiere ganar ante su gente, mientras que el Pirata busca reponerse tras la dura goleada sufrida ante Central Córdoba.



