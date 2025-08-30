San Lorenzo y Huracán protagonizaron un deslucido clásico que se terminó sin goles y quede dejó a los dos equipos con sensaciones de disgusto. A los locales, porque jugaron más de una hora con un hombre de más por la expulsión de Luciano Giménez. Y a los del Globo, porque tuvieron la chance más clara para ganar el partido a poco del final en un mano de mano de Tissera, que increíblemente definió desviado con todo el arco a su disposición.

El encuentro nunca dejó de ser parejo, con pocas aproximaciones a los arcos y con escasas chances de gol frente a Gill y Galíndez. En medio de un panorama de lucha y friccion, la infantil reacción de Giménez, que le dio un cortito a Perruzzi en una acción intrascendente en el área de San Lorenzo, el partido dio un vuelco: los locales debieron asumir el protagonismo y Huracán dio un paso atrás para protegerse.

El nuevo escenario no cambió demasiado los lineamientos del partido, más allá de que la pelota pasó a ser propiedad de un inofensivo San Lorenzo. Pero las llegadas siguieron sin aparecer y el control estratégico del partido seguía siendo dividido. Hasta que Guidara robó con San Lorenzo jugado y puso a Tissera a correr para enfrentarse a Gill. El delantero llegó a posición de gol y buscó el primer palo, pero le erró al arco. Así Huracán dejó pasar la gran chance de dar el golpe en el Nuevo Gasómetro.











