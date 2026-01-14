Omitir para ir al contenido principal
El jugador puede ser vendido a la liga de Estados Unidos

San Lorenzo resguardó a Elías Báez y no lo llevó a Uruguay

El monto de la transferencia rondaría los tres millones de dólares, cifra que dejaría conformes a las partes.

FOTO PRENSA SAN LORENZO san lorenzo entrenamiento
San Lorenzo sigue con la pretemporada. (PRENSA SAN LORENZO)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Incendios Chubut Mapuches

Los acusan por los incendios que quemaron a sus propias casa y animales

Allanaron a comunidades mapuches en Chubut

Por Juan Funes

En el desfiladero helado

Por Irene Vallejo

Otro heredero declaró en la causa judicial en sintonía con Esmeralda Mitre

La oscura guerra por la herencia de La Nación

Por Raúl Kollmann

Más de 20 mil pasajeros afectados

Flybondi: más de 100 vuelos cancelados en los últimos cinco días

Por Santiago Brunetto
Asamblea por el Agua Mendoza

Mendoza en contra del proyecto minero San Jorge

La resistencia cumple un mes y se viene un “Caravanazo Libertador”

Por Gabriela Valdés

Fue la modalidad con mayor crecimiento en 2025

Volvió el crédito hipotecario

En el país ya se reportaron nueve casos de la variante más contagiosa

Gripe y discurso antivacunas: Argentina podría enfrentar una tormenta perfecta

Por Pablo Esteban

FOTO REDES SOCIALES javier milei brigadista

Calificó al hecho como un "papelón"

Taiana cruzó a Milei por agradecer a los brigadistas de la Patagonia con una foto hecha con IA

Más del 30 por ciento anual

Inflación de diciembre: el IPC cerró 2025 en 2,8 por ciento

El obispo de Santiago del Estero con el Papa en el Vaticano

Una invitación a visitar la Argentina

Milei Gabinete

Adorni llamó a reunión de mesa política para este viernes

Desesperados por la reforma y pasados de rosca

Por Melisa Molina

El Banco Mundial bajó la expectativa de crecimiento para Argentina en 2026

Más despacio y más desparejo

ARCA

Menos impuestos a sectores concentrados y menos actividad

La recaudación más baja en 15 años

Por Mara Pedrazzoli

Con una inflación del 2,8 por ciento

Los diez productos que más aumentaron por la inflación en GBA

Lejos de los anuncios del Gobierno, el índice de precios siguió para arriba

Una forma extraña de pulverizar la inflación

Por Juan Garriga

Fallo judicial

Condenaron a 15 años de cárcel a los asesinos del trader de 19 años baleado en Burzaco

Millones de dólares por un patrimonio cultural

Se vende el histórico chalet construido en una terraza frente al Obelisco

Por el conjunto piden cerca de 8 millones de dólares

Se vende el histórico chalet sobre una terraza que está a la par del Obelisco

Aplicacion Estas Muerto

Una app para los solitarios

“¿Estás muerto?”, una aplicación china que se vuelve viral

A CORUÑA , 13/01/2026.- El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (c) celebra junto a sus compañeros tras marcar el 0-1 durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Deportivo y el Atlético de Madrid, este martes en el estadio de Riazor. EFE/ Cabalar

La jornada ofreció encuentros de mucha emoción

Atlético de Madrid, Athletic y Real Sociedad avanzaron en los octavos de la Copa del Rey

FOTO PRENSA RACING racing gustavo costas

El entrenador habló de la temporada de Racing en Ciudad del Este

Gustavo Costas: “Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel”

Subasta histórica

Vendieron en más de 27 mil dólares la primera camiseta que usó Maradona en Boca

FOTOBAIRES river gallardo

En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor

River continúa en busca de un extremo que le es esquivo