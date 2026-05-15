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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 15 de mayo

En las efemérides del 15 de mayo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Sergio Denis murió el 15 de mayo de 2020. Archivo -

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