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El País

La desaparición de Axel González de Chaco

Todos sospechan de la policía

Son los efectivos de la comisaría de la localidad chaqueña de Fontana, donde uno de sus patrulleros persiguió a Axel la madrugada del 17 de mayo. El abogado de su padre pidió que tres sean detenidos.

Por Adriana Meyer
Axel Gonzalez, joven desaparecido en Chaco
Axel Gonzalez, tiene 21 años y está desaparecido desde hace 48 días. Gentileza -

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