Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 4 de julio de junio de 2026
1 hora
Mundial 2026: A qué hora juegan España vs. Portugal hoy, dónde verlo y posibles formaciones
9 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 4 de julio de junio de 2026
1 hora
Mundial 2026: A qué hora juegan España vs. Portugal hoy, dónde verlo y posibles formaciones
9 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 4 de julio de junio de 2026
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
Polémica por la sanción a Balogun
Infantino contó detalles de su charla con Trump sobre la decisión de la FIFA: “A veces estoy de acuerdo y otras no”
La Comisión Disciplinaria aún no explicó los motivos que llevaron a suspender la sanción contra Balogun.
06 de julio de 2026 - 17:28
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Gianni Infantino
Gianni Infantino (Switzerland) looks on during Group L FIFA World Cup 2026, Scotland and Brazil, Miami Stadium, Boston, USA on June 24 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
ULRIK PEDERSEN. NurPhoto via AFP
Temas en esta nota:
Gianni Infantino
Donald Trump
Mundial 2026
Últimas Noticias
Polémica por la sanción a Balogun
Infantino contó detalles de su charla con Trump sobre la decisión de la FIFA: “A veces estoy de acuerdo y otras no”
Conferencia de prensa del ministro de Economía
Blindaje en dólares: Caputo explicó cómo va a pagar la deuda externa hasta 2027
Por
Vardan Bleyan
Duras críticas para el entrenador y los jugadores tras la eliminación
Brasil dice lo que siente: confusión y dolor
Por
Pablo Vignone
La evaluación incluyó a 752.936 estudiantes de 20.298 escuelas de todo el país
Llaryora celebró los resultados de Córdoba en las pruebas Aprender 2025: “Cuando la educación es prioridad, los resultados llegan”
Exclusivo para
¡Participá por el libro “¿Quién es más grande?”!
¡Participá por el libro “DIEGO”!
¿Cómo serán las advertencias?
Vapeadores de tabaco deberán alertar los riesgos de su consumo en el envase
El organismo difundió un comunicado en el que advierte por el estado del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica
La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales está preocupada por el ajuste de Milei
El País
Exigen la reincorporación de 62 científicos
Trabajadores de CNEA realizan un abrazo simbólico al Centro Atómico de Bariloche
La desaparición de Axel González de Chaco
Todos sospechan de la policía
Por
Adriana Meyer
El arzobispo García Cuerva a 50 años del asesinato de los sacerdotes palotinos
“Con nuestras lágrimas queremos regar el suelo de una Nación que sigue clamando justicia”
Por
Washington Uranga
Los gobernadores son la llave del proyecto
Santilli pone a prueba su supuesto “músculo político” con la reforma electoral
Por
Melisa Molina
Economía
Conferencia de prensa del ministro de Economía
Blindaje en dólares: Caputo explicó cómo va a pagar la deuda externa hasta 2027
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 4 de julio de junio de 2026
Que la diaria no tape el bosque: la soberanía en juego
Las penas son de nosotros
Por
Mara Pedrazzoli
La espiral negativa de Milei con salarios planchados y tarifazos
En junio, volvió a caer el consumo minorista
Por
Bernarda Tinetti
Sociedad
¿Cómo serán las advertencias?
Vapeadores de tabaco deberán alertar los riesgos de su consumo en el envase
Frío y neblinas
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 6 de julio
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de julio
El organismo difundió un comunicado en el que advierte por el estado del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica
La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales está preocupada por el ajuste de Milei
Deportes
Polémica por la sanción a Balogun
Infantino contó detalles de su charla con Trump sobre la decisión de la FIFA: “A veces estoy de acuerdo y otras no”
Duras críticas para el entrenador y los jugadores tras la eliminación
Brasil dice lo que siente: confusión y dolor
Por
Pablo Vignone
Fast Food
Egipto: ellos y nosotros
Por
Juan José Panno
Intromisión y escándalo en el Mundial
“Sí, le pedí una revisión a la FIFA”: Trump confirmó sus gestiones por la tarjeta roja de Balogun