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Polémica por la sanción a Balogun

Infantino contó detalles de su charla con Trump sobre la decisión de la FIFA: “A veces estoy de acuerdo y otras no”

La Comisión Disciplinaria aún no explicó los motivos que llevaron a suspender la sanción contra Balogun.

Gianni Infantino
Gianni Infantino Gianni Infantino (Switzerland) looks on during Group L FIFA World Cup 2026, Scotland and Brazil, Miami Stadium, Boston, USA on June 24 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP) ULRIK PEDERSEN. NurPhoto via AFP

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