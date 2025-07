El acuerdo que selló la unidad del PRO con La Libertad Avanza no bajó la espuma al interior del partido amarillo, donde hay temores guiados por la desconfianza que generan los violetas, pero también algunos de los propios. El recelo se refiere a la garantía de que sus nombres tendrán lugar en las listas que se presentarán este sábado ante la Junta Electoral.

Como dio cuenta este medio, el día del cierre de alianzas el titular del PRO, Cristian Ritondo, anunció que todos los intendentes amarillos habían aceptado el acuerdo. Una semana después, volvieron los grises.

Tal como pudo conocer Buenos Aires/12 de parte de un hombre que tuvo paso por las mesas de negociación previas, el acuerdo implica que el PRO reciba seis lugares entrables en toda la Provincia. La cuenta que hacen es que se dividan dos por cada uno entre el jefe bonaerense del partido, el diputado nacional Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

En tanto, este miércoles se llevaría adelante una cumbre de armadores para terminar de definir algunos puntos trabados. Un hombre que tiene acceso a las charlas reconoció que la ley de cupo “traba algunas cosas”, especialmente en distritos pequeños, como también administrar los egos y demandas de quienes aspiran a integrar las nóminas. “En donde gobernamos tenemos listas cruzadas, ahí no hay líos”, aseguró.

Por lo pronto, desde el PRO reconocen que lo más firme que hay a dos días del cierre de listas es que el marplatense Montenegro encabece la nómina de la Quinta sección como aspirante al Senado provincial.

Desde La Libertad Avanza le marcaron de antemano que no están de acuerdo con una testimonial. Si va al Senado, ahí se queda. “No podemos quedar atados a un relato. Para mí, en la medida que uno a la sociedad le explique los motivos por los que llevaría adelante una candidatura testimonial, no me disgusta. La Libertad Avanza enfrenta un proceso donde va a pedir que no sean testimoniales, porque el sistema político está roto. Tenemos que cultivar el buen ejemplo y una de las prácticas es que no haya testimoniales”, dijo a Canal 8 el presidente del partido de los hermanos Milei, Sebastián Pareja.

General Pueyrredón es el distrito con mayor caudal electoral de la Quinta, con algo más de 589 mil votantes. Como dio cuenta este medio, los apoderados, es decir, los custodios de la firma para validar las listas en las ocho secciones electorales son el marplatense Alejandro Carrancio y el platense Juan Esteban Osaba por el lado libertario; mientras que por el lado del PRO, el designado fue Luciano Gomez Alvariño.

Ahora, entre los amarillos empezó a generar escozor la letra chica. Según pudo conocer este medio, lo firmado por Ritondo y Pareja la semana pasada establece que la representación de la alianza se ejerce "válidamente" con la firma de al menos dos apoderados titulares; aunque se estableció una cláusula para los distritos amarillos, que reza que a como dé lugar tiene que firmar el apoderado del PRO, además de los otros apoderados titulares.

Con todo, el exarmador macrista y actual diputado nacional Emilio Monzó vaticinó una derrota electoral de la alianza de derecha en las elecciones del 7 de septiembre. "En esta elección, de las 8 secciones, La Libertad Avanza puede ganar en la Quinta sección y va a competir con posibilidades de ganar en la Primera sección, el resto las pierde todas", dijo a Cenital. A eso sumó que, según los datos que maneja, "en las otras secciones electorales gana el peronismo".

En los municipios, problemas

El jefe comunal de Pergamino, Javier Martínez, no tiene en carpeta acordar con los libertarios. “Son ellos los que no tienen intención de sumarnos”, dijeron desde su entorno a este medio. La idea del alcalde que comanda un distrito que aporta 93 mil votos a la Segunda sección es que la diputada Paula Bustos pueda ir por la reelección, algo que no le garantizan desde el partido violeta. Por eso, el intendente que responde al empresario Daniel Angelici jugará con el espacio Hechos, fundado por los hermanos Manuel y Santiago Passaglia de San Nicolás.

Otro de los municipios que quedó afuera es Puán, un distrito de la Sexta sección que se ubica al filo del Meridiano V y que tiene poco más de 14 mil electores. El secretario de Gobierno del intendente Diego Reyes, Franco Mombelli, aseguró que la lista “ya está armada" y no van a "establecer ninguna negociación con nadie", aunque luego marcó que podría haber algún acercamiento al espacio Potencia de María Eugenia Talerico a nivel seccional.

Según expuso el funcionario municipal, el referente libertario en el distrito, Sergio Albornoz, expresó el pedido de “abrir el gobierno” si querían un acuerdo. “Nosotros no vamos a andar inventando cargos para pagarle a alguien”, dijo Mombelli.

Casos en gris también los de Junín y Nueve de Julio, los dos distritos cuyos intendentes Pablo Petrecca y María José Gentile están alineados con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En el primero, harán esfuerzos a último momento con la oferta de una senaduría entrable para los amarillos.

“Tenemos la lista cerrada, pero no sabemos dónde presentarla”, ironizaron desde el interior bonaerense. La lectura allí es que Ritondo hizo un buen negocio, pero para él. “Hay un gran miedo generalizado del PRO en lo que le vayan a dar y no hay demasiada expectativa tampoco”, confió un vocero amarillo.

Otro ejemplo del descontento en el interior lo expresó la concejal de Lincoln, Ana María Walberg, quien anunció que no irá por la reelección y dejó un furioso mensaje no solo contra La Libertad Avanza, sino también contra sus propios compañeros del espacio PRO al señalar que "irán a la lista algunos capaces de arrastrarse por una migaja", a lo que sumó que "EI PRO de Lincoln no participa de esa lista. No vine a hacer esta política impresentable, que no cambia y solo busca acomodarse. Espero que las personas que hoy ocupan cargos en el PAMI del distrito no formen parte de la infamia y que la lista no sea tan berreta de llevar familiares para lugar de relleno".

En La Plata, por ejemplo, la expectativa estaba puesta en recibir un diputado y dos concejales, algo que hoy está lejos de convertirse en realidad. Ahora, la expectativa de máxima es uno para la Legislatura y uno en el concejo y, la mínima, el aspirante a la diputación. Ese puesto está casi reservado para la exdiputada Carolina Barros Schelotto.

La lista preliminar que maneja el Frente La Libertad Avanza para la Sección Capital incluye a Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial; Carolina Barros Schelotto y Juanes Osaba, en tanto que en un cuarto lugar podría firmar Julieta Quintero Chasman. Para el Concejo, en tanto, aparece como posibilidad más firme el bullrichista Juan Pablo Allan, que fue el candidato más votado del espacio después de Julio Garro en 2023, Soledad Pedernera y un tercer lugar discutible entre Luciano Guma y Juan Garmendia.

En concreto, los movimientos son frenéticos y se multiplicarán en las próximas 48 horas. Corre el reloj, pero también los armados de listas paralelos.