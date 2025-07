"Es una ignorante con un nivel de crueldad muy grande". Con esas palabras, la dirigente social Silvia Saravia lanzó duras críticas a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien definió como "una ignorante" por la situación crítica que atraviesan los barrios vulnerables de Argentina.

Saravia cuestionó a Pettovello, luego de que la ministra confirmara esta semana que trabaja en un sistema de vouchers para brindar asistencias a las familias vulnerables para actividades culturales y deportivas, y dijera abiertamente que el Estado no tiene la responsabilidad de cuidar a los chicos.

Para la dirigente social, Pettovello "es una ignorante” que “no tiene la menor idea de lo que sucede en los barrios”.



“Si como Milei es ‘anti argentina’ y tiene más millas en el exterior que en las provincias, Pettovello no tiene la menor idea de lo que pasa en un barrio”, aseveró en declaraciones a la 750.

Además, cuestionó a la ministra de Capital Humano y advirtió que “no sabe que las políticas públicas no se pueden diseñar desde un escritorio, porque después el impacto lo tenés que ir midiendo en el territorio". "Ella misma lo dice. No tiene idea. Y no le importa tenerla”, afirmó.

Para la dirigenta territorial, la ministra “es una ignorante con un nivel de crueldad tal que habla de vouchers y de cosas, dice que tiene muchos lindos proyectos, y tiene su ministerio completamente paralizado”.

“Ha hecho una destrucción de un montón de mecanismos y dejado a un montón de trabajadores sin tareas. Es muy macabro lo que hace. No es una cosa ni inocente ni una locura. Es un plan sistemático de destruir todo aquello que buscaba fortalecer los lazos, la organización, la cuestión colectiva. Ellos apuntan a eso”, afirmó.

La dramática situación en los barrios pobres

Por otro lado, Saravia describió la dramática situación que se vive en los barrios y se hizo eco de la denuncia de diversos sectores que, en las últimas semanas, advirtieron que, una vez más, el Gobierno de Javier Milei volvió a retacear los alimentos de los comedores sociales.

“Creo que este es un gobierno que tiene un concepto bien claro respecto de que el mercado ordena todo. Y eso, en un punto, habla de soltarle la mano a los más débiles. Y esto lo traslada en todos los planos”, contó.

Tras lo que afirmó: “Al principio, cuando asumieron, escuchaba la entrevista a Pettovello y decía que sacaron el número 134 para que la gente denuncie. Y después hubo allanamientos en un montón de barrios, falsas promesas”.

“Salieron a buscar comedores y les cortaron los recursos. Porque tuvieron constantemente una política de atacar la organización en el barrio. Debilitaron en el sentido de que no le dieron ningún tipo de apoyo”, dijo.

En este contexto, el Gobierno “le da la posibilidad a todas las redes de narcotráfico que, para establecerse en el barrio, también ayudan”. “Porque si ellos te arman el comedor, mucha gente dice que bueno, que no hay que echarlos”, afirmó Saravia.

Y finalizó:” Es muy terrible lo que está pasando. Hay distintos planos del deterioro que está teniendo un impacto muy duro, pero a mediano plazo se va a ir agravando. Esto no es el fondo. Y ellos están buscando este deterioro”.

