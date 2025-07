En medio del clima de tensión que existe entre los gobernadores y la Casa Rosada, hoy un grupo de mandatarios provinciales se encontrará cerca de las 19 en la Sociedad Rural --en su sede ubicada en el barrio porteño de Palermo-- para participar de un foro. Se especuló con que allí podría haber una reunión entre los gobernadores y el jefe de gabinete Guillermo Francos, que formará parte de la inauguración del evento tan solo unas horas antes, sin embargo, desde Casa Rosada dicen que nunca estuvo previsto un encuentro y que, por ahora, no hay fecha de reunión. "Formalmente, no hay nada", repiten, por más que aclaran que las comunicaciones no están cortadas.

Hoy arribarán a la ciudad de Buenos Aires gobernadores como Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Martín Llaryora (Córdoba). En el Congreso, mientras tanto, ya tienen media sanción los proyectos que todos ellos --junto al resto de los gobernadores-- firmaron para modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto al combustible líquido.

En la oposición dicen que las leyes van a salir y que, si el oficialismo impide la convocatoria a las reuniones de comisión, volverán a llamar a un emplazamiento, como ocurrió con los proyectos vinculados a la emergencia sanitaria en salud pediátrica y al financiamiento de las universidades públicas hace tan solo unas semanas. Los tiempos corren porque se aproxima el receso invernal en el Congreso y recién retomará actividad en agosto.

En la previa del encuentro en la Rural, Jaldo, que hasta hace unas semanas estaba muy cerca de la Casa Rosada, y cuyos legisladores votaron a favor de la mayoría de las leyes que presentó el oficialismo en el Congreso durante el primer año y medio de gestión, salió a recordar que las dos leyes que presentaron ahora los gobernadores “las aprobó por unanimidad el Senado". Sin embargo, aclaró que "no sé si habrá alguna reunión o encuentro posterior para hablar sobre estos temas específicos”.

Además, el gobernador de Tucumán aprovechó la ocasión para cuestionar al gobierno nacional, que dijo que, en caso de que las leyes sean aprobadas, las vetará o judicializará. “Nosotros, los 23 gobernadores, también tenemos todas las posibilidades bajo diferentes instancias institucionales y judiciales de seguir insistiendo en que lo que es de los tucumanos tiene que llegar a Tucumán”, expresó.

Francos, que fue invitado a la Rural para la inauguración de la exposición, confirmó que va a asistir al evento, aunque descartó una reunión con los gobernadores. "Ahí seguro nos vamos a encontrar con los que vayan y nos saludaremos, pero no creo que sea el momento de conversar sobre las leyes que estamos cuestionando", expresó y aseguró en declaraciones radiales: "No hay reunión en La Rural para ese tema, es un acto protocolar, entramos, cortamos la cinta y nada más".

Luego, el jefe de gabinete volvió a insistir con lo que dijo durante los últimos días, incluso en contra de lo que opinó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: "Lo que afecta el equilibrio fiscal, aunque sea un poco, nosotros lo vamos a vetar. Después, el Congreso puede hacer lo que quiera, pero nosotros trataremos de objetar las insistencias y buscar las vías para que no se lleven adelante". Reconoció que la tarea es difícil porque en el Congreso son un bloque minoritario, y acusó a los gobernadores de especular electoralmente: "Estamos en un periodo electoral, con lo cual cada sector político pretende hacer su juego y eso nos complica la conversación y la negociación política", señaló.

Indicó, además, que en todo caso "lo que tenga que discutirse en el Presupuesto 2026". Lo cierto es que no hubo Presupuesto en 2025 porque, por más que Milei fue a presentarlo al Congreso, el Poder Ejecutivo nunca lo envió para que lo traten los legisladores porque también hubo fuertes discusiones con los gobernadores.

El jefe de Gabinete se cruzará, y solo intercambiará saludos, con algunos gobernadores. Entre ellos no estará Maximiliano Pullaro porque se encuentra en su provincia en medio de la convención reformadora de la constitución provincial. El siguiente cruce posiblemente será entre Milei y Martín Llaryora cuando, el martes de la semana que viene, el mandatario viaje a la provincia de Córdoba para participar de un encuentro ultraconservador denominado "La derecha fest".

En la previa, Francos también aprovechó la ocasión para criticar a ese gobernador. Dijo que, por más que lo "ayudaron" a solucionar problemas como "el tema de la caja previsional, que hace años no se solucionaba", el gobernador de Córdoba "siempre se queda con la sensación de que debería estar obteniendo más".