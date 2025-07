Una niña de 13 años permanece internada en terapia intensiva tras recibir ocho puñaladas al interponerse para defender a su madre del ataque de su expareja. El hecho ocurrió el domingo último por la noche en el barrio San Pantaleón del pueblo de Coronel Juan Solá, cuando el agresor, de 29 años, en estado de ebriedad, irrumpió en el domicilio de su expareja y desató una escena de violencia extrema.

Coronel Juan Solá (también conocido como Estación Morillo o Rivadavia Banda Norte) es un pueblo ubicado en el departamento Rivadavia, en el Chaco salteño. Es una región caracterizada por el aislamiento geográfico, la falta de infraestructura y la alta vulnerabilidad social.

Pese a la gravedad de la situación, las autoridades no dieron información. Salta/12 consultó al Ministerio Público Fiscal de Salta y a la Policía de la provincia pero en ambos organismos se adujo que no contaban con datos oficiales.

Según trascendió, el agresor tiene antecedentes de violencia de género. El hombre irrumpió en la casa de las víctimas a las 23 del domingo y atacó a su expareja con un arma blanca. La niña hija de la mujer se interpuso para protegerla y fue herida de gravedad. Tres de las lesiones comprometieron órganos vitales.

La mujer también fue apuñalada dos o tres veces y debió ser trasladada de urgencia al hospital de Embarcación. Mientras que la niña fue llevada, también de urgencia, al Hospital San Vicente de Paúl, de la ciudad de Orán, donde fue intervenida quirúrgicamente y su estado es reservado.

El diario El Tribuno informó que la nena recibió tres heridas de gravedad, entre éstas, una en el tórax que puso en riesgo su vida. También precisó que el agresor fue detenido y que la Fiscalía ya investiga estos hechos como doble tentativa de femicidio, en uno de los casos agravado por el vínculo.

El concejal Armando Ruiz, que conocía a la familia de las víctimas, dijo a Salta/12 que en Coronel Juan Solá la atención de casos de violencia de género se ve condicionada por la falta de recursos básicos. Según el edil, la policía local opera con herramientas limitadas, como ejemplo, detalló que durante meses no contó con móviles para patrullaje o asistencia. Recién una semana antes del ataque había llegado una camioneta al municipio. Ruiz señaló que el personal policial intenta responder ante las denuncias, pero está subordinado a las directivas de la fiscalía y carece de medios para abordar situaciones complejas.

La ausencia de una oficina específica para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia agrava el panorama. Ruiz advirtió que muchas víctimas se acercan a denunciar, pero no reciben el seguimiento que requieren, y que no existe un espacio institucional que se aboque de manera sostenida a estos casos. La situación se vuelve aún más crítica ante la falta de profesionales especializados y de articulación entre áreas.

En el plano sanitario, el municipio enfrenta dificultades similares. Los traslados a hospitales de Orán, Embarcación o Salta son frecuentes ante la imposibilidad de resolver casos graves en el sistema local. “Los médicos hacen lo que pueden con lo poco que tienen”, resumió el edil, en referencia a la precariedad que atraviesa tanto la salud como la seguridad en la zona.

"La verdad, es un tema bastante complicado, la preocupación grande es que no hay directamente una dirección, una oficina donde se pueda tratar a la gente, acompañarla más de cerca en cuanto a esta situación. No hay quién realmente pueda abordar el tema que es bastante complejo, para mujeres, madres, más que nada. Es un tema de muchos años, al que no se le da una solución, aunque sea mínima, se sigue siempre con muchos inconvenientes", expresó Ruiz.