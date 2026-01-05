Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro

AME2473. CARACAS (VENEZUELA), 05/01/2026.- Captura de video tomada de una transmisión de la televisión estatal VTV que muestra La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, jurando como mandataria encargada del país este lunes, en Caracas (Venezuela).Rodríguez, juró como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos. EFE/ VTV /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

(VTV/EFE)