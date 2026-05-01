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Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 1 de mayo

Se espera una máxima de 25 grados en la Ciudad

La máxima en la Ciudad llegará a los 25 grados.

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