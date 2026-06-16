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Economía

Según datos publicados del INDEC

Se necesitaron más de 600 mil pesos para criar un hijo en el mes de mayo

En comparación con abril significa un incremento en todas las escalas. El salto en comparación el mismo mes del año pasado ronda el 30 por ciento.

Se necesitaron más de 600 mil pesos para criar un hijo en el mes de mayo. Archivo -

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