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Economía

Tres de cada cuatro rubros analizados registran bajas o estancamiento

El consumo se enfría y el Gobierno no la ve

Al revés del discurso oficial, el poder de compra no repunta, cae. La crisis afecta tanto al mercado de inmuebles como a productos básicos como carnes y lácteos.

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
Para Milei, su gestión bate todos los récords, también de consumo. Xinhua -

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