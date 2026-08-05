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Sociedad

La empresa no pudo cumplir ni el 25 por ciento de sus vuelos programados en julio

Para la ANAC, Flybondi está en condiciones de operar normalmente

Santiago Brunetto
Por Santiago Brunetto
Flybondi
Flybondi Una aerolínea a la que le cuesta levantar vuelo. noticias argentinas

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