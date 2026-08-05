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El titular de la Conferencia Episcopal desestimó la 9 de julio

La multitudinaria misa de León XIV que se prevé en Buenos Aires y dónde sería

Marcelo Colombo adelantó en qué lugar imaginan el encuentro masivo del Papa con los feligreses. En Luján la homilía sería en la explanada de la Basílica.

Papa leon Marcelo Colombo CEA

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