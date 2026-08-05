El Gobierno culpa a Lula por los insultos de Milei

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El canciller apuntó contra el presidente brasileño y lo acusó de haber escalado “unilateralmente” la crisis diplomática.

Pablo Quirno Argentina�s Foreign Minister Pablo Quirno attends a session on a reform to the glacier law and the free trade agreement between the EU and Mercosur at the Argentine Congress in Buenos Aires, on February 26, 2026. (Photo by Juan Mabromata / AFP) JUAN MABROMATA. AFP

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